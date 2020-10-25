المانيا تفرض غرامة مالية لعدم ارتداء الكمامة بقيمة 150 يورو

المستقلة … تعتبر المانيا واحدة من الدول الاوروبية التي تشهد تسجيل اصابات بفيروس كورونا في الاونة الاخيرة بشكل متزايد وخصوصا مع بدء الموجة الثانية في البلاد.

ولمكافحة انتشار فيروس كورونا تحرص السلطات الالمانية بشكل خاص على مراقبة إلزامية لارتداء الكمامة في وسائل النقل وعلى المخالفين دفع غرامات مالية قد تصل قيمتها الى 150 يورو.

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يذكر ان السلطات الالمانية قد بدأت بتسجيل الغرامات المالية لمجموعة من الاشخاص في مدينة كولونيا في محطات النقل العام بعد مخالفتهم عدم ارتداء الكمامات في الاماكن العامة او وسائل النقل العامة، حيث ذكرت مصادر المانية بأن السلطات قامت بتحرير اكثر من 20 مخالفة بقيمة 150 يورو لمواطنين مخالفين الشروط.

تأتي هذه الاجراءات المشددة التي تتخذها المانيا من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا في المدن الالمانية وهو ما يعتبر تحدي كبير امام الحكومة هناك لتوعية الشعب والسيطرة على الوباء بشكل اكبر و الحد من انتشارها بشكل اكبر.

وبحسب المتحدث باسم رابطة نقل منطقة “راين زيغ” فأنه “عندما تكون المراقبة بشكل دائم، فإن ذلك سيؤتي أكله لا محالة. فمبلغ 150 يورو كبير جدا”. و أضاف بأن “هذه ليست حملة سرية، بل قمنا بنشرها على نطاق واسع وعملنا على استدعاء وسائل الإعلام لمتابعتها ونقلها إلى الرأي العام حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس”.

يذكر ان ولاية شمال الراين ويستيفاليا التي تقع فيها مدينة كولونيا الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا بعدد إصابات وصل إلى 75 ألف حالة، بحسب معهد روبيرت كوخ.