المانيا تشكل فريق أعقاب اختطاف مواطنة ألمانية في بغداد

(المستقلة)… شكلت وزارة الخارجية الألمانية فريق أزمة في أعقاب اختطاف مواطنة ألمانية في بغداد.

وقال وزير الخارجية هايكو ماس يوم الثلاثاء خلال زيارة لليونان إن وزارة الخارجية بدأت النظر في القضية من أجل إيجاد “حل يضمن الشخص المعني وأمنه وسلامته”، دون أن يضيف أي تفاصيل.

وكانت الوكالة الألمانية (د ب أ) قد نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية بأن الحكومة الاتحادية لا تدلي بتصريحات “بشكل أساسي عن حالات اختطاف أو أخذ رهائن ألمان في الخارج”.

واختطف مجهولون مساء أمس المواطنة الألمانية هيلا ميفيس -والتي تعمل في مجال الثقافة والفنون بالعراق- بالقرب من بيت تركيب الثقافي في شارع أبو نؤاس.

وبحسب اللواء سعد معن المتحدث للداخلية العراقية، فقد شكلت الوزارة أيضًا طاقمًا خاصًا من خبراء المخابرات والإجرام للتحقيق في القضية. (النهاية)