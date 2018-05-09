الماليزيون ييبدأون التصويت في انتخابات صعبة

(المستقلة)..بدأ الماليزيون التصويت الأربعاء 9 مايو/ أيار 2018، في انتخابات عامة من المرجح أن تكون أشرس اقتراع تجريه البلاد حتى الآن، مع مواجهة تحالف رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق معارضة ناهضة يقودها الزعيم السابق مهاتير محمد البالغ من العمر 92 عاما.

ومن المتوقع أن تفوز الجبهة الوطنية (تحالف باريسان) التي ينتمي إليها عبد الرزاق وتحكم البلاد منذ فترة طويلة على الرغم من إظهار استطلاع الليلة الماضية تراجع شعبيته.

ويقضي نظام الأغلبية البسيطة المعمول به في ماليزيا بفوز الحزب الذي يحصل على غالبية المقاعد في البرلمان حتى وإن لم يحصد معظم أصوات الناخبين.

وفتحت مراكز الاقتراع أمام 14.9 مليون ناخب مسحل في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش) على أن تغلق في الخامسة مساء (0900 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع أن تعلن معظم النتائج قبل منتصف الليل (1600 بتوقيت جرينتش) لكن عمليات الفرز قد تمتد للساعات الأولى من صباح غد الخميس.