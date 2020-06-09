المالية توجه بصرف رواتب المعينين الجدد لتربية كربلاء  بأثر رجعي

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن النائب عن محافظة كربلاء حامد الموسوي ، اليوم الثلاثاء، إن “وزارة المالية أصدرت كتاب لصرف رواتب المتعينين الجدد على ملاكات وزارة التربية ومنها كربلاء بأثر رجعي .

وذكر الموسوي في تصريح لـــ ( المستقلة ) تم ” الانتهاء من تدقيق متطلبات وزارة المالية الخاصة بالمعينين الجدد على ملاكات تربية كربلاء “.

وقال إن “دائرة الموازنة في وزارة المالية أصدرت كتاب الى دائرة المحاسبة ، لغرض البدء بالإجراءات لصرف الرواتب المتأخرة “.

يذكر إن “النائب حامد الموسوي حمل ، في وقت سابق وزارة التربية المسؤولية القانونية والدستورية في تأخير اطلاق رواتب المتعينين الجدد على ملاكات التربية ، مبينا انهم لم يستلموا الرواتب للشهر السادس على التوالي.