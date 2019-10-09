المالية تكشف المبالغ التي اطلقتها لكربلاء والانبار من موازنة 2019

(المستقلة)… كشفت دائرة المحاسبة في وزارة المالية مجموع المبالغ التي اطلقتها لمحافظتي كربلاء المقدسة والانبار من تخصيصات الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩.

وذكر بيان للوزارة تلقته (المستقلة)… أنه “استمرارا لسياسة الشفافية ومن اجل اطلاع الشعب العراقي الكريم والراي العام والمختصون بالقطاع الاقتصادي على تفاصيل تنفيذ قانون الموازنه العامه للدوله لسنة ٢٠١٩ .

نرفق ادناه البيانات الخاصه بتنفيذ الموازنه لمحافظتي كربلاء المقدسة والانبار وسنستمر تباعا في ارسال المعلومات لبقية المحافظات.

وبلغت مجموع المبالغ التي مولتها دائرة المحاسبه في وزارة المالية لمحافظة كربلاء المقدسة من الرواتب والموازنة التشغيليه والموازنه الإستثمارية والنفقات الاخرى ومستحقات المقاولين ٥٤٧،٤٦٥،٠٠٩،٦٤٠ خمسمائه وسبع واربعون مليار واربعمائة وخمس وستون مليون وتسعة الف وستمائه واربعون دينار توزعت بالشكل التالي

الرواتب : ٤٠٥،٤٦٤،١٣٣،٥١٨ دينار

النفقات التشغيليه والاخرى : ٦٦،٦٥٩،٩٠٩،١٢٢ دينار

الأستثماري :تنمية الاقاليم واستراتيجية الفقر ٧٥،٣٤٠،٩٦٦،٠٠٠ دينار .

بلغت مجموع المبالغ التي مولتها دائرة المحاسبه في وزارة المالية لمحافظة الانبار من رواتب الموازنه التشغيلية والموازنة الاستثماريه (بترو دولار تنمية اقاليم ) والتشغيليه (بترو دولار )ومستحقات المقاولين بلغت٣٩٢،٨٥٩،٥٢٣،٦٧٤ دينار عراقي ثلاثمائة واثنان وتسعون مليار وثمانمائه وتسعه وخمسون مليون وخمسمائه وثلاثه وعشرون الف وستمائه واربعه وسبعون دينار عراقي

توزعت بالشكل التالي :

الرواتب ٤٢،٨٤٦،١٩٧،٥٥٨ دينار

النفقات التشغيليه والاخرى ٢٠٢،٢١٩،٣٧٤،٤٦٢ دينار عراقي

الاستثماري :

تنمية الاقاليم :

١٣٢،٩٥٠،٠٠٠،٠٠٠ دينار عراقي

البترودولار ١،٠٣٨،٣٠٠،٠٠٠ دينار عراقي

أستراتيجية تخفيف الفقر ٧،٢٩٩،٣٥٠،٠٠٠ دينار عراقي

مستحقات المقاولين ٦،٥٠٦،٣٠١،٦٥٤ دينار عراقي

مشيرا الى ان رواتب محافظة كربلاء هي اعلى من رواتب محافظة الانبار وذلك بسبب ان محافظة كربلاء تم نقل فك دوائر الارتباط اليها في حين ان محافظة الأنبار لم يتم نقل الدوائر اليها لحد الان

ان النفقات التشغيليه لمحافظة الأنبار اعلى من محافظة كربلاء وذلك بسبب مبالغ اعادة الاستقرار خصصت للمحافظات المحررة ومن ضمنها الأنبار . (النهاية)