المالية تصدر بيان بشأن أستقالة وزيرها نتيجة صرف الاموال الى كوردستان

المالية تصدر بيان بشأن أستقالة وزيرها نتيجة صرف الاموال الى كوردستان

المستقلة/- نفت وزارة المالية الاتحادية اليوم خبر مفاده ان وزير المالية استقال من منصب الوزير ، فيما طالبت وسائل الإعلام كافة بتوخي الدقة ومراعاة المصداقية والحذر في نشر الأخبار التي من شأنها تضليل وارباك الرأي العام .

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الخميس ان ” بعض وسائل الإعلام تداولت خبر استقالة وزير المالية علي علاوي “، مدعيه ان” الاستقالة جاءت نتيجة إصرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صرف الأموال لإقليم كوردستان خلافا للقانون ولعدم التزام اربيل بتسديد مابذمتها من ديون لبغداد “.

وأكدت الوزارة انها “تنفي كل ماتردد عن استقالة السيد الوزير وبدورها تطالب وسائل الإعلام كافة بتوخي الدقة ومراعاة المصداقية والحذر في نشر الأخبار التي من شأنها تضليل وارباك الرأي العام” .