المالية النيابية : وزير المالية غير متعاون وسنستضيفه في البرلمان

(المستقلة)… اكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار عدم تعاون وزير المالية مع السلطة التشريعية، مبينا” ان اللجنة ستستضيف وزير المالية بمبنى البرلمان بعد استئناف جلسات المجلس”.

وقال الصفار في تصريح صحفي وتابعته (المستقلة) اليوم أن “الحكومة تعمل كما تشاء كأنها مالكة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية كافة، وغير مهتمة بعدم وجود الموازنة العامة واقرأها من قبل البرلمان”.

واضاف ان ” وزير المالية غير متعاون ويعمل كما يشاء ولا يبالي للبرلمان واللجنة المالية النيابية، لاستغلالهم عدم انعقاد الجلسات وغياب الدور الرقابي لمجلس النواب”.

واشار الصفار الى ان ” اللجنة المالية تعقد أسبوعيا اجتماعات متكررة عبر المنصة الالكترونية أو لاين، وطلبت أستضافة وزير المالية علي علاوي ووكلاء والمسؤولين في الوزارة، إلا إنهم لم يحضروا أو يستجيبوا لطلبنا”.

وتابع عضو اللجنة المالية ان ” اللجنة طلبت من الوزير إرسال موازنة مختصرة من أجل أن يكون هناك إطار قانوني للصرف النفقات، إلا انه لم يستجيب لنا”، مؤكدا أن “اللجنة لا تعرف ماذا تفعل الحكومة على اعتبار أن الدور الرقابي صفرا”.

وأكد الصفار ان ” اللجنة ستستضيف وزير المالية بمبنى البرلمان بعد استئناف جلسات المجلس، إلا أن بعض أعضاء اللجنة أصروا على استجواب الوزير لعدم تعاونه وجود مخالفات إدارية ومالية من قبل الحكومة والوزارة”.(النهاية)