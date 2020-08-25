المستقلة/سرى جياد/ اقر عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار بأن موازنة 2020 ستكون خاصة بمعالجة جميع الأمور المالية المتعثرة.

وقال الصفار لـ”المستقلة” أن اللجنة بانتظار إرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 منذ نهاية حزيران الماضي وبين أن اللجنة تسعى لمعالجة جميع الأمور المالية المتعثرة والتي تتضمن التخصيصات المالية لعقود وأجور الكهرباء وقراء المقاييس إضافة إلى التعيينات التي أطلقت في الاونه الأخيرة.

وأكد الصفار أن هذه التعيينات يجب أن تكون من ضمن الدرجات الوظيفية باعتبارها من واجبات السلطة التنفيذية.