المالية النيابية : لن يكون تأخير في تسليم الرواتب خلال الاشهر الثلاثة القادمة

المستقلة .. اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الدراجي،انه لن يكون هناك تأخير في تسليم الرواتب بالاشهر الثلاثة القادمة، فيما اشار الى انه بانتظار الخطة الاصلاحية التي وعد بها وزير المالية لتجنب الازمات الاقتصادية والمالية.

وقال الدراجي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، “لا صحة لتأخر الرواتب بسبب تأخر تحويل العملة، فالبنك المركزي يقوم يوميا بالتحويل، كما أن قانون الاقتراض الذي يغطي الرواتب يتضمن (في إحدى نقاطه) الاقتراض الداخلي”، مبينا انه “على أساس ذلك فإن السيولة النقدية الموجودة لدى البنك المركزي قد أطلقت للمصارف الرئيسية (الرافدين والرشيد و TBI) والمفروض ورود إشعار من وزارة المالية إلى المصارف المذكورة لإطلاق رواتب الموظفين”.

واضاف انه “لن تحدث مشكلة خلال الأشهر الثلاثة القادمة لوجود الاقتراض الداخلي”، مشيرا الى “اننا ننظر بأسعار النفط والخطة الإصلاحية التي وعد وزير المالية بتقديمها”.