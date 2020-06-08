المالية النيابية : لايجوز العمل بموازنة افتراضية دون ان تمر على البرلمان

( المستقلة)… اكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار انه لايجوز العمل بموازنة افتراضية دون ان تمر على مجلس النواب ولايجوز العمل سنة كاملة بدون موازنة.

وقال الصفار في تصريح صحفي ان “اللجنة لديها لقاء مع وزير المالية غدا او بعده للاطلاع على الوضع”.

واضاف “نحن كلجنة مالية سيكون لنا راي لانه من غير الجائز ان تمر السنة دون موازنة”.

واوضح الصفار ان ” البلاد مرت بهذا الامر في عام 2014 ولكن اثرت بشكل سلبي كبير على الوضع المالي والمشاريع الاستثمارية “.

وتوقع الصفار ان “تكون هناك موازنة نصف سنوية بدون مشاريع استثمارية التركيز فيها على الجانب التشغيلي حتى لاتمر السنة بدون موازنة”.

وكان وزير المالية علي عبد الامير علاوي استبعد امس بمؤتمر صحفي اقرار موازنة للعام الحالي مع التحضير لموازنة العام المقبل. ( النهاية)