المالية النيابية : عدم وصول مشروع قانون الموازنة 2020 لحد الان

المستقلة / … رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، الاحد، وصول مشروع موازنة 2020 التي أقرّها مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية التي عقدت يوم الإثنين الماضي، 14 أيلول، الى البرلمان اليوم الأحد.

وقال مقرر اللجنة، احمد الصفار، في تصريح صحفي تابعته المستقلة، “بسبب التضارب في المعلومات التي تخص مفردات الموازنة واتهام اللجنة بتأخيرها، أصدرنا بياناً أكدنا فيه عدم وصول مشروع قانونها الى مجلس النواب”.

وأضاف الصفار، أن “الأرقام التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن مفردات مشروع قانون الموازنة عارية عن الصحة”، فيما رفض “التصريح حالياً عن مفردات المشروع رسميا برغم إطلاعه عليه”.

واكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، في وقت سابق، ان مجلس الوزراء لم يرسل الموازنة التي صوت عليها خلال جلسة استثنائية إلى البرلمان حتى الآن.

وقالت اللجنة خلال وثيقة حصل عليها المستقلة، (19 أيلول 2020)، أنها “تؤكد عدم ارسال مجلس الوزراء للموازنة لغاية الآن، وتحث الحكومة للإسراع في ارسالها لغرض التصويت عليها لما فيها من فقرات تخدم شرائح الشعب كافة”.