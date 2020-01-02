المالية النيابية: زيادة التخصيص المالي لرواتب موظفي في موازنة العام المقبل ارتفع إلى 14 تريليون دينار

المالية النيابية: زيادة التخصيص المالي لرواتب موظفي في موازنة العام المقبل ارتفع إلى 14 تريليون دينار

المستقلة … اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أن زيادة التخصيص المالي لرواتب موظفي الدولة في موازنة العام المقبل ارتفع إلى 14 تريليون دينار.

وقال مقرر اللجنة في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان الرواتب بلغت في العام الماضي 38 تريليون دينار في حين ستتجاوز في 2020، 52 تريليون دينار بينما العراق سيمضي بموازنة 112 لحين اقرار الموازنة الجديدة”.

وأضاف، ان المشرع غالبا ما ينظر للأسوأ في اعداد الموازنة وتحديد العجز الحاصل فيها، اذ ان كل ما يذكر من رقم يتعلق بالعجز فهو رقم مخفض اذ ستتم الاستفادة من فارق سعر بيع النفط باعداد موازنة تكميلية.

وأوضح، ان كمية النفط المحددة للتصدير في الموازنة بلغت 3 ملايين و800 الف برميل في حين ان النفط المصدر اكثر من هذه الكمية ما سيوفر مبالغ كبيرة للعراق يستفاد منها في تقليل نسبة العجز، اضافة الى انشاء موازنة تكميلية ايضا.