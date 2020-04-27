المالية النيابية تكشف تفاصيل جديدة بشأن “تخفيض الرواتب”

( المستقلة)…. استبعدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، وجود توجّه بشأن تخفيض رواتب الموظفين، مؤكدة عدم ورود توجيه منالحكومة بهذا الشأن.

وقال عضو اللجنة أحمد الصفار في حديث صحفي ، إن “اللجنة المالية وضعت معاييراً الهدف منهاتحقيق العدالة في توزيع الثروات على أن يقلل الفرق بين الراتب الأعلى والراتب الأدنى، فضلاً عن تخفيضالمخصصات“.

وأضاف أن “هذه المعايير سيتم تسليمها إلى الحكومة الجديدة بعد إتمام التشكيل“، مشيراً إلى أن “هناك مقترحاتللجنة المالية ستباشر بدراستها لإيجاد حلول للأزمة الحالية“، مبيناً أنه “لم يردنا من الحكومة أي توجيه بشأن تخفيضالرواتب“.

وتابع، أن “الخبراء أكدوا أن أسعار النفط ستعاود الانتعاش وأن الأزمة قصيرة ولكن في حال استمرارها سيتم الاستعانةبوسائل أخرى منها الاقتراض من البنك المركزي وتقليل النفقات غير الضرورية، بالإضافة إلى إيقاف الاستثمار والتركيزعلى تأمين الرواتب“.( النهاية)