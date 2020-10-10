المالية النيابية تقترح عدة خطوات للخروج من الازمة الحالية

المالية النيابية تقترح عدة خطوات للخروج من الازمة الحالية

المستقلة /- طرحت لجنة المالية النيابية عدة خطوات للخروج من الازمة المالية الحالية التي تمر بها البلاد ، مؤكدة ان اجراء اصلاحات حقيقية ستجنب البلاد ازمة اقتصادية كبيرة .

وذكرت اللجنة وبحسب الوكالة الرسمية / واع / :” ان الاصلاحات الحقيقية ستجنب البلاد ازمة اقتصادية كبيرة مع اهمية اتخاذ خطة واضحة لزيادة الايرادات، كتفعيل الكمارك والضرائب والجباية والرسوم.

واضافت :” ان الحل الوحيد للسيطرة على الكمارك هو الحوكمة الالكترونية، واتمتة الاجراءات في المنافذ الحدودية “.

وطالبت اللجنة الحكومة بالتحرك واستثمار علاقاتها مع الخارج لاعادة المليون برميل التي استقطعت من الحصة العراقية باتفاق / اوبك + / “، مبينة :” ان اعادتها ستوفر لنا ما يقارب 30% من الرواتب لموظفي الدولة “.