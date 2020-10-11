المالية النيابية تستبعد رفع سعر صرف الدولار من اجل تعويض خسائر النفط

المالية النيابية تستبعد رفع سعر صرف الدولار من اجل تعويض خسائر النفط

المستقلة/ -استبعد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اقدام الحكومة على رفع سعر صرف الدولار امام الدينار من اجل تعويض خسائر النفط جراء انخفاض الأسعار عالميا، لافتا الى ان البنك المركزي لديه دراسة وسيطرة على أسعار الصرف.

وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الأحد، ان “قيام الحكومة برفع سعر صرف الدولار امام الدينار غير وارد ومستبعد، لان البنك المركزي لديه دراسة رصينة بهذا الخصوص”.

وأضاف ان “إدارة البنك المركزي لاتدعم مقترح رفع سعر صرف الدولار اطلاقا، ولديه جملة أسباب ومبررات معقولة لابقاء سعر الصرف عند حدوده الطبيعية”.

واستبعد كوجر ان “تقوم الحكومة او البنك المركزي في عام 2021 الى خيار رفع سعر صرف الدولار امام الدينار”.