المالكي ينفي ترشيحه لمنصب وزير الداخلية

(المستقلة).. نفى النائب عن دولة القانون ياسر المالكي ما تردد بشأن ترشيحه لمنصب وزير الداخلية.

وقال الياسري في بيان موجز ، اليوم الخميس، أن “وجودنا في مجلس النواب اكثر اهمية بالنسبة لنا من اي منصب تنفيذي،فهو يتيح لنا ادوارا للتشريع والمراقبة،ويوفر لنا مساحة اكبر للخدمة والحراك السياسي والاجتماعي دون قيود والتزامات المواقع التنفيذية”.

يذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الاعلام تداولت قوائم عديدة بشأن المرشحين لتولي الوزارات في الحكومة التي يعمل مصطفى الكاظمي على تشكيلها.