المالكي يطالب الإسراع بالكشف عن الجهات التي تقف خلف تفجيرات معسكرات الحشد

(المستقلة)..طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلاسراع في التحقيقات والاجراءت اللازمة التي من شأنها تحديد الجهات الخارجية المعادية التي تقف خلف التفجيرات المتلاحقة التي استهدفت مقرات ومخازن الاسلحة التابعة لقوات الحشد الشعبي والأجهزة العسكرية في مناطق مختلفة من العراق، وإطلاع الرأي العام عليها.

وقال المالكي في بيان،اليوم، إن إعلان الحكومة عن الجهات التي تقف خلف هذه التفجيرات سيساعد في إلزام جميع القوى الشعبية والسياسية المشاركة في العملية السياسية بتحمل مسؤوليتها في مساندة الحكومة والقوات الامنية في الدفاع عن سيادة العراق والمصالح العليا للشعب العراقي.

كما دعا الحكومة الى تعزيز قدرات القوات المسلحة الدفاعية لمواجهة التحديات التي تهدد سيادة وامن وسماء العراق.