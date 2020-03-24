المالكي يدعو للالتزام بالتعليمات الصحية والتكاتف والتكافل الاجتماعي

(المستقلة).. دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي العراقيين جميعا الى توخي الحذر ,واتباع التعليمات الصحية الرسمية ,والالتزام الكامل بحظر التجوال، اضافة الى التكافل الاجتماعي وتقديم المساعدة لمن يحتاجها.

وقال المالكي في بيان وجهه الى العراقيين كافة، اليوم الثلاثاء، “في ظل ظروف عصيبة صحية واقتصادية يمر بها شعبنا العراقي الكريم نتيجة تفشي فايروس كورونا المستجد ,والهبوط الحاد في اسعار النفط ,وحالة حظر التجوال المستمرة التي فرضتها المؤسسات الصحية والادارية ، وتأجيل الكثير من المصالح وكسب الرزق ، فاني ادعو العراقيين جميعا الى توخي الحذر ,واتباع التعليمات الصحية الرسمية ,والالتزام الكامل بحظر التجوال من اجل تجنيب الجميع خطورة انتشار هذا المرض الفتاك”.

كما دعا الجهات الصحية الى “بذل كامل مجهودها في معالجة ورعاية المصابين, والمحجورين حتى القضاء على هذا الفيروس الذي اجتاح العالم “..

ودعا العراقيين الى “التعاون والتلاحم ، وتهيئة سلال الغذاء والدواء الى العوائل المتعففة” ، فيما وجه “المؤسسات الخيرية ومكاتب حزب الدعوة الاسلامية, ومكاتب دولة القانون الى تشكيل لجان رعاية الاسر المعوزة, واغاثة المناطق الفقيرة في جميع المحافظات ، واستقبال المساعدات والتبرعات, وتوزيعها على مستحقيها”.

وخاطب رجال العراق الميسورين والمحسنين لأجل “البذل مما في ايديهم من العطاء في ساعات العسرة هذه”