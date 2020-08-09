المالكي يدعو لافشال مخططات الاعداء الرامية لزعزعة الاستقرار في البلاد

المستقلة /- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الى تعزيز الاجراءات الامنية وافشال مخططات الاعداء الرامية لزعزعة الاستقرار في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الإئتلاف في بيان تلقت “المستقلة”نسخة منه اليوم الاحد ، ان المالكي التقى بمكتبه اليوم وزير الداخلية عثمان الغانمي وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع الأمني في عموم البلاد”.

واكد المالكي على الدور الكبير التي تضطلع به تشكيلات وزارة الداخلية في حفظ الامن الداخلي وتوطيد النظام العام وحماية الحقوق ، داعيا الى تعزيز الاجراءات الامنية وافشال مخططات الاعداء الرامية لزعزعة الاستقرار في البلاد .

وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون على أهمية تحسين وتطوير جودة الخدمات والتصدي للجريمة، وتحفيز المواطنين على الشراكة المجتمعية مع الشرطة وباقي تشكيلات وزارة الداخلية.