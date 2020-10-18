المالكي يدعو الى عدم اشعال الفتنة بالتصريحات والافعال الاستفزازية

المالكي يدعو الى عدم اشعال الفتنة بالتصريحات والافعال الاستفزازية

المستقلة .. دعا امين عام حركة البشائر الشبابية النائب ياسر المالكي الى عدم اشعال نار الفتنة عبر التصريحات الإعلامية، والافعال الاستفزازية.

وقال المالكي في تغريدة على صفحته في موقع تويتر “‏‏لا تشعلوا نار الفتنة بتصريحاتكم ، ولا تصبوا عليها زيت الاعلام المزيف” .

وأضاف “اوقفوا الأفعال الاستفزازية واخلعوا عنها لباس القومية والطائفية،ولا تخلطوا الأوراق على أبناء شعبنا لتحقيق المصالح الضيقة”.

وطالب المالكي من “دُعاة الدولة العزيزة المقتدرة ان لا يكونوا ضمن مشروع هدم المجتمع والدولة”.