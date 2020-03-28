المالكي يدعو الى الالتزام بمقررات خلية الازمة

(المستقلة).. دعا الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي الى الالتزام بمقررات خلية الازمة محذرا من مخاطر تفشي وباء كورونا.

وقال المالكي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم السبت، ان” الواجب الشرعي والوطني يحتم علينا جميعا ان نكون بمستوى المسؤولية ، وان نلتزم بارشادات المرجعية الرشيدة ونراعي توجيهات الجهات الصحية التي تدعو الجميع الى الالتزام بحظر التجوال وتحديد الحركة الى الحد الادنى ، خوفا من تفشي العدوى”.

ونوه الى تحذيرات “المؤسسة الصحية من مخاوف عدم امكانية السيطرة على الوضع الصحي للبلاد كالذي يحدث في بعض الدول الاوربية المتقدمة صحيا ً”.

وشدد على أن “الالتزام بمقررات خلية الازمة الصحية العليا دليل على وعي العراقيين وتقديرهم للموقف الصعب الذي يمر به العالم “.

واوضح المالكي “ان دعوات تحدي المقررات الصحية والامنية من قبل البعض يعد اغراءً بمخالفة القرارات الرسمية التي يعاقب عليها القانون ، ويعد تعمداً على نشر المرض الذي قد يؤدي لا سمح الله الى الموت”.

واشار الى ما افتت به المرجعية العليا “بأن من يتعمد العدوى فعليه الغرم واذا ما تعدى ذلك الى الوفاة فعليه الدية او غيرها من الحدود “، داعيا الى سماع نداء الرجعية وخلية الازمة “فقط” وعدم الاصغاء لأي رأي آخر من اية جهة كان ..

وأهاب بالشعب العراقي “ان يكون ملتزماً اكثر من اي وقت مضى بالعزل الطوعي وعدم التردد في مراجعة المستشفيات حال الاحساس ببوادر المرض فإن ثقافة الوقاية والعلاج المبكر يجب ان تكون هي السائدة في هذا الظرف” ..

في الوقت نفسه اعرب المالكي عن شكره لجميع المؤسسات الخيرية والمحسنين والعراقيين الذين تطوعوا لتفقد العوائل المحتاجة للعون والدعم ..

كما قدم الشكر للكوادر الصحية المضحية وهي تمارس دورها الانساني والوطني في متابعة حالات المرضى وعلاجهم بالرغم من احتمال العدوى ..