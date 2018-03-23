المالكي: يجب أن لا يسمح بعرقلة المشاريع الخدمية لاغراض سياسية

(المستقلة)… اكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي انه يجب عدم السماح بعرقلة المشاريع الخدمية لاغراض سياسية.

وذكر بيان لمكتب المالكي في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ان ” نائب رئيس الجمهورية التقى وفد من محافظة النجف الاشرف، وذكر بأن الشعب العراقي عانى كثيرا من قلة الخدمات بسبب تحديات المرحلة الراهنة، والتي كان جزء منها الحرب على الاٍرهاب وهو المناكفات السياسية التي تقوم بها بعض القوى السياسية لاهداف ونوايا معروفة”.

واضاف المالكي ان “الانتخابات أصبحت قريبة جداً ويجب الاستعداد الكامل لها من اجل اختيار الاقدر على تحمل المسؤولية والمضي في تشكيل حكومة قوية قادرة على اكمال عملية البناء والتقدم، مشددا على “أهمية السعي لتحقيق الوفاق السياسي لضمان عدم العودة الى الماضي”.

واشار الى ان “المرحلة المقبلة مرحلة تحتاج تفعيل قطاع الخدمات ومواصلة مسيرة البلاد التنموية”، مؤكداً انه “يجب الابتعاد من الاغراض السياسية كافة في بناء المشاريع الخدمية”. (النهاية)