المالكي يبحث مع وزير الدفاع خطط الوزارة للارتقاء بجهوزية القوات المسلحة

المستقلة /- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع وزير الدفاع جمعة عناد مستجدات الاوضاع الامنية والعمليات العسكرية التي نفذتها مؤخرا تشكيلات الجيش والحشد الشعبي ضمن عملية ابطال العراق الثانية لملاحقة فلول داعش الارهابية .

وذكر بيان تلقت “المستقلة” نسخة اليوم الخميس ، ان المالكي اكد على ضرورة توفير جميع متطلبات التطوير للقوات المسلحة، بما يمكنها من القيام بالمهام والواجبات المناطة بها بكفاءة عالية واقتدار ، مثمنا الدور الذي تؤديه مختلف صنوف الجيش في مقارعة أعداء العراق .

من جانبه ثمّن وزير الدفاع جهود المالكي في تطوير الجيش العراقي بكافة صنوفه خلال فترة توليه رئاسة الحكومة ، مستعرضاً خطط الوزارة للارتقاء بجهوزية القوات المسلحة.