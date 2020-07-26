المالكي يبحث مع سفير روسيا تداعيات وباء كورونا وهبوط اسعار النفط

المستقلة /- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع سفير روسيا الاتحادية ماكسيم ماكسيموف تداعيات وباء كورونا وهبوط اسعار النفط وانعكاس ذلك على الاوضاع الاقتصادية في العراق والعالم .

وذكر بيان لمكتب المالكي تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ،” تم خلال اللقاء مناقشة مجمل التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك “.

واكد المالكي سعي العراق الى تعزيز واقامة شراكات ستراتيجية مع روسيا الاتحادية ، والاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات ، سيما الخبرات في المجال الصحي ومكافحة وباء كورونا .

واشار الى :” ان روسيا الاتحادية تحظى بكثير من الاحترام والتقدير من العراق وشعبه” ، معرباً عن تطلعه الى مزيد من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين.

من جانبه ابدى السفير الروسي استعداد بلاده لدعم العراق والتعاون معه في مختلف المجالات ، مؤكدا استمرار التواصل مع وزارة الصحة العراقية بشأن مكافحة وباء كورونا والاستفادة من الخبرات الروسية في هذا المجال.