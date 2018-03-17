المالكي : يؤكد مشروع الاغلبية السياسية لتصحيح مسار النظام السياسي

(المستقلة)… أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ان مشروع الاغلبية السياسية الذي يتبناه ائتلاف دولة القانون سيكون “مشروعا وطنيا يشترك فيه جميع اطياف الشعب العراقي”، على حد قوله.

وقال المالكي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم “علينا ان نحث الخطى للمشاركة في تصحيح مسار النظام السياسي وانقاذه من نظام المحاصصة الذي ساهم في عرقلة مسيرة البناء والخدمات”، مبينا انه “لا استقرار ولا بناء ولا تنمية في ظل التحاصص والتوافق”.

وأشار الى “ضرورة ان تكون لدى الجميع إرادة في اختيار من هو الاكفأ والقادر على اجراء التغيير”، لافتا الى ان “الكثير يطالب الْيوم بضرورة الحفاظ على سيادة البلد واستقراره وبناءه وكل هذا لن يكون الا عبر صناديق الاقتراع وانتخاب من لديه القدرة على تحقيق تلك الأهداف”.

واعتبر ان “مخططات الأعداء سوف لن تفلح في إثارة الفرقة والفتنة بين العراقيين”، داعياً “المفوضية العليا للانتخابات الى الالتزام بالاستقلالية والمهنية لضمان نجاح الانتخابات وحماية أصوات العراقيين من التلاعب”.(النهاية)