المالكي يؤكد على اهمية تطوير القطاع الزراعي والاستفادة من المبادرة الزراعية

المستقلة /- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، وزير الزراعة الى الاستفادة من المبادرة الزراعية التي اضفت الشيء الكثير على هذا القطاع.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، ان “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ،بمكتبه اليوم ، وجرى خلال اللقاء استعراض شامل للواقع الزراعي في البلاد، والتحديات التي تواجهه خلال المرحلة الراهنة”.

واكد المالكي بحسب البيان :” اهمية تطوير القطاع الزراعي لان دوره كبير وحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف وطأة الفقر وتحسين الميزان التجاري وتفعيل معظم القطاعات”، داعيا الى “الاستفادة من المبادرة الزراعية التي اضفت الشيء الكثير على القطاع الزراعي وحققت نقل نوعية فيه “.

من جانبه، قال وزير الزراعة ان “الوزارة ماضية في تطوير مفاصل العملية الزراعية وزيادة انتاج مختلف المحاصيل ودعم المنتج الوطني”، مشيدا “بالمبادرة الزراعية التي اسهمت كثيرا في دعم القطاع الزراعي”.