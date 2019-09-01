المالكي والعامري يؤكدان على ضرورة تفعيل مستوى الاداء الحكومي

(المستقلة) … اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، على ضرورة تفعيل مستوى الاداء الحكومي وتغليب المصلحة الوطنية.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، بمكتبه اليوم، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وجرى خلال اللقاء بحث اخر التطورات السياسية والامنية والاقتصادية محلياً واقليمياً”.

واكد الجانبان، بحسب البيان على “وحدة الموقف الوطني بوجه التحديات والحفاظ على سيادة وامن والبلاد، وضرورة تفعيل مستوى الاداء الحكومي وتغليب المصلحة الوطنية وتركيز كل الجهود لخدمة العراق وشعبه”.