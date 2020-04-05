المالكي والعامري والحكيم يرشحون مصطفى الكاظمي بدل الزرفي

( المستقلة)… قال مصدر سياسي مطلع ان زعماء دولة القانون والفتح وتيار ال يوم الأحد على بديل رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

وقال المصدر لل( المستقلة) اليوم ” جاء ذلك خلال اجتماع بين الزعماء الثلاثة، مبينا إنه “قبل قليل انتهى اجتماع ثلاثي ضم كل من المالكي والعامري والحكيم، وتم الاتفاق على تكليف رئيس جهاز المخابرات العراقي الحالي مصطفى الكاظمي بديلاً عن رئيس الوزراء المكلف الحالي عدنان الزرفي.

ويأتي اتفاق المالكي والعامري والحكيم بعد زيارة سرية أجراها مؤخراً قائد “فيلق القدس” الإيراني اسماعيل قاآني إلى العراق، في مسعى للتقارب بين القوى الشيعية بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة، وفق مراقبين.( النهاية)