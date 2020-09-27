المالكي وائتلاف النصر يدينان تجاوز صحيفة كيهان على السيستاني

المستقلة.. ادان كلا من الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، وائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادين تجاوز رئيس تحرير صحيفة كيهان الإيرانية على المرجع الأعلى علي السيستاني في بيانين منفصلين.

و قال المالكي في بيانه “ان سماحة المرجع السيد السيستاني حفظه الله كان ولايزال صمام الامان في العراق لحماية العملية السياسيه ، وتصدى لها في اشد الظروف ويحظى باحترام الشعب العراقي بكل مكوناته”

واعرب عن استنكاره “بشدة” ماورد في “صحيفة كيهان العربية” وما تضمنه المقال من “نقد فيه اساءة لسماحة المرجع على خلفية استقباله لممثلة الامم المتحده السيد جنين بلاسخارت”

وأشار الى ان ذلك هو ايضا “اساءة لكل العراقيين”، داعيا الصحيفة الى “معالجة هذا الموقف السيء الذي ايضا هو يتعارض مع موقف الجمهورية الاسلامية واحترامها الكبير للسيد المرجع”

من جانبه ادان ائتلاف النصر في بيان منفصل “بأشد العبارات” النيل من مقام المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف من أي طرف كان، عادا ذلك “تطاولاً بحق العراق وشعبه وسلامة نظامه”.

وأكد البيان إنّ مرجعية آية الله العظمى علي السيستاني “كانت وما زالت وستبقى هي المرجعية الوطنية الراعية لمصالح الدولة العراقية، وجميع ما أطلقته من مبادرات وأكدت عليه من وصايا إنما تصب بصالح العراق وسلامة حاضره ومستقبله”.