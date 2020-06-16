المالكي للكاظمي يجب معالجات سريعة بالواقع الأمني والصحي والاقتصادي

( المستقلة)… اجتمع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، داعيا الحكومة لاتخاذ معالجات سريعة تجاه القضايا الأمنية والصحية والاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات، فيما جدد الأخير حرصه على تجاوز التحديات التي يمر بها البلد.

وقال مكتب المالكي في بيان له تلقته ( المستقلة).. إن “الأخيرالتقى بمكتبه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء ” ، موضحا أن “اللقاء بحث مستجدات الاوضاعالسياسية والأمنية وتداعيات تفشي وباء كورونا وهبوطأسعار النفط“.

واكد المالكي على “ضرورة ان تتخذ الحكومة معالجات سريعة تجاه القضايا التي لها علاقة بالواقع الأمني والصحي والاقتصادي، وتوفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة”، مشيرا الى “أهمية تحقيق الوفاق السياسي بين الكتل والمكونات ليتحمل الجميع مسؤولية بناء الدولة ومواجهة التحديات وفرض الامن والالتزام بالقانون”.

وشدد المالكي على “اهمية حماية المجتمع من استهداف قيمه وأخلاقه والحفاظ على القيم المجتمعية والإسلامية من اجل الحصول على نظام سياسي متين وعملية سياسية مستقرة قادرة على تجاوز الصعوبات المركبة والمتراكمة”، مجددا “موقفه الداعم للإجراءات التي تتعلق بخدمة المواطن وتلبية متطلباته”.

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء “حرصه على التواصل مع القوى السياسية من اجل تجاوز التحديات التي يمر بها العراق، وتوحيد الجهود من اجل تحقيق مصلحة المواطن”.( النهاية)