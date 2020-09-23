المالكي للسفير البريطاني : الصراع الامريكي الايراني ما يزال يلقي بظلاله على العراق

المستقلة /- اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، خلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيكي ، عدم السماح بان يكون العراق منطلقا للاعتداء على اي دولة من دول الجوار.

وذكر المكتب الاعلامي لائتلاف دولة القانون في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، ان المالكي التقى بمكتبه اليوم سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيكي، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والتصعيد الحاصل في المنطقة”.

واكد المالكي اهمية العمل والتعاون المشترك بين البلدين لتجنيب العراق والمنطقة النزاعات والحروب ، مشيرا الى :” ان الصراع الامريكي الايراني ما يزال يلقي بظلاله على العراق “.

واوضح رئيس ائتلاف دولة القانون :” ان العراق يعتز بعلاقاته مع دول العالم ويرفض استهداف البعثات الدبلوماسية “.

وتابع قائلا :” لن نسمح بان نكون منطلقا للاعتداء على اي دولة من دول الجوار، او ساحة حرب لتصفية الحسابات “، داعيا الى التهدئة والتفاهم بين اطراف الازمات الاقليمية والدولية والمحلية .

بدوره، اكد السفير البريطاني دعم بلاده لسيادة واستقرار العراق، مشيراً الى ضرورة ضبط النفس والركون الى الحوار البنّاء والابتعاد عن التصعيد وتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية.