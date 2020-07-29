المالكي : لجنة تحقيق الكهرباء توصلت لاسماء كبيرة عليها شبهات فساد

المستقلة /- اكد النائب عبد السلام المالكي، ان لجنة التحقيق بملف الكهرباء توصلت الى اسماء كبيرة عليها شبهات فساد.

وقال المالكي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ان “الكهرباء مشكلة ازلية مستمرة في العراق والحكومات المتعاقبة عجزت عن حلها، ومازالت التظاهرات تنطلق بالمحافظات الوسطى والجنوبية نتيجة انعدام التيار الكهربائي فيها رغم صرف ما يقارب من 45 مليار دولار لكن للاسف معظم هذه الاموال ذهبت الى جيوب الفاسدين”.

واضاف ان “لجنة التحقيق بملف الكهرباء منذ 2003 لغاية الان وصلت الى حقاق وهدر بالمال العام وسرقات وفساد مستشري وكبير بوزارة الكهرباء”، مشيرا الى انه “سيتم معاقبة جميع الفاسدين الذين استلموا الاموال وهدروها والمتلاعبين بملف الكهرباء بالنسبة لمصالحهم الخاصة ومصالحهم السياسية والحزبية”.

واكد ان “الملفات قيد الدراسة وهناك اسماء كبيرة عليها شبهات فساد لم يتم الاعلان عنها حتى لا يهربوا من العدالة”، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى “سحب جوازات كل الحكومات المتعاقبة ومنع سفرهم لحين اكمال التحقيق بدرجة مدير قسم الى درجة وزير”.