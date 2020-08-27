المالكي: قرار الحجز على اموالي سببه اشكال اداري بين البرلمان وعقارات الدولة

المستقلة..ارجع النائب ياسر المالكي قرار حجز الأموال الذي صدر بحقه الى اشكال أداري بين البرلمان ودائرة عقارات الدولة.

وقال المالكي في تغريدة على صفحته في موقع تويتر،مساء اليوم، أن الاشكال يتعلق بالدار الذي استأجره، وخصصه البرلمان له ، منوها الى أن البرلمان تأخر باستيفاء المستحقات، معربا عن استفغرابه من اصدار هكذا كتاب.

وأضاف “تعودنا على تضخيم القضايا بهدف الاثارة وأسباب أخرى”

وكان البنك المركزي العراقي، قد اصدر اليوم الخميس، تعميماً إلى البنوك المجازة بوضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 9 شخصيات، من ضمنها النائب ياسر صخيل المالكي.

ووجه البنك المركزي المصارف المجازة كافة بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للشخصيات التسعة والتي تضم ياسر المالكي، وأخيه لقمان، ومحافظ كربلاء عقيل الطريحي، والنائب زهير الأعرجي ، و النائب السابق حاجم الحسني.