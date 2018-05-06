المالكي : حكومة الاغلبية القادمة ستقود ثورة الإعمار والقضاء على البطالة

(المستقلة)… أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن حكومة الاغلبية السياسية القادمة ستقود ثورة الإعمار والبناء والقضاء على ظاهرة البطالة.

وقال المالكي في كلمة له خلال حفل اعلان قائمة ائتلاف دولة القانون في محافظة ذي قار “نحن اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة تكون من سماتها تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين”، مشيرا الى أن “حكومة الاغلبية السياسية القادمة ستقود ثورة الإعمار والبناء والقضاء على ظاهرة البطالة”.

وأضاف المالكي أن “ائتلاف دولة القانون نجح خلال السنوات الماضية بتحقيق الكثير من التقدم في مجال رفع مستوى الخدمات ودعم قطاعات التعليم والصناعة والزراعة لكنها توقفت، واليوم نسعى لاعادة كل تلك المبادرات الخدمية عبر اغلبية برلمانية قادرة على تشكيل حكومة قوية منسجمة قادرة على النهوض ببرنامجها”.

وتابع أن “ابناء ذي قار وبقية ابناء الشعب العراقي نجحوا في افشال كل مخططات الأعداء الرامية لتقسيم البلاد وتدميره”، موضحا أن “الشعب العراقي بصموده وتضامنه تمكن من احباط كل المشاريع المعادية التي تهدف الى إسقاط العملية السياسية وتجربة العراق الديمقراطية”.

ودعا المالكي الى “المشاركة الفاعلة في الانتخابات واختيار الاكفاء والقادر على تحمل المسؤولية”، مؤكدا أن “بلدنا يعاني من تحديات اقتصادية وخدمية كثيرة وعلينا التكاتف والتأزر لتجاوزها”.