المالكي: العراق يواجه صعوبات نتيجة الاوضاع التي تمر بها المنطقة

وذكر مكتب المالكي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بكتبه الرسمي، اليوم، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينين بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء التداول في مختلف القضايا والمستجدات السياسية والامنية، فضلاً عن التحديات التي تشهدها المنطقة”.

وأوضح المالكي خلال اللقاء، أن “العراق يواجه صعوبات نتيجة الاوضاع التي تمر بها المنطقة ، وهذا يتطلب تقييما معمقا للتحديات وتحديد السبل الكفيلة لمواجهتها للحفاظ على امن واستقرار البلاد”.

وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون، على “ضرورة ان تكون الحكومة قادرة على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وأن يكون هنالك توجه حقيقي للإصلاح و تقديم الخدمات للمواطن”، داعياً الى ان “يكون مبدأ المعارضة السياسية هدفه تقييم وتصحيح مسار الحكومة وليس لاهداف اخرى”.

وطالب المالكي، بـ “حضور اكبر للمنظمة الأممية في العراق لدعمه في مجال الاعمار والمصالحة وتطوير الخدمات، وترسيخ حالة التعايش السلمي بين العراقيين وبسط الأمن والاستقرار”.