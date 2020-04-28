المالكي : ائتلاف دولة القانون يرفض المشاركة بحكومة الكاظمي

( المستقلة)… أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي طلب منه المشاركة في ترشيح بعض الوزراء للحكومة المقبلة، فيما أكد أنه رفض ذلك.

وقال المالكي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء إن “الفضاء الاعلامي يشهد كلاما غير مسؤول واخباراً غير صحيحة حول تشكيل الحكومة”.

واضاف “نؤكد إننا بذلنا مع الاخرين ومازلنا ، جهودا مكثفة لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقة لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهنيّ كفوء”.

وتابع المالكي أن “ائتلاف دولة القانون مستمر مع الشركاء في إنجاز هذه المهمة الصعبة، الا أننا والحقيقة تقال ، لم نرشح اَي وزير لأية وزارة ، وقد طلب منا الاخ المكلف ان نشترك في الترشيح لكن رفضنا ذلك ، وقلنا صراحة، إن مايهمنا هو ان تكون الحكومة قويه مقتدرة تتحمل مسؤولياتها الدستورية ، و لا تهمنا الوزارة والموقع بقدر ما تهمنا التشكيله الوزارية”.( النهاية)