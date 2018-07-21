المئات يتظاهرون وسط العمارة احتجاجا على سوء الخدمات

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..تظاهر المئات من أهالي محافظة ميسان وسط مدينة العمارة، عصر الجمعة، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب وسط استنفار امني شديد .

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتوفير الخدمات وإيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 15 عام رافضين العملية السياسية التي أنتجت أنظمة مترهلة لم تحقق للجماهير سوى المزيد من الدمار والخراب، حسب تصريحات المتظاهرين.

ولم تسجل أي حالة احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين، حتى اعداد الخبر.

يذكر ان تظاهرات ميسان هي جزء من تظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية .