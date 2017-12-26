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المؤتمر الوطني يدعو للاسراع بتشريع قانون الانتخابات واقرار الموازنة

26/12/2017

(المستقلة)..دعا الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي اراس حبيب، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية العراقية إلى الإسراع بتشريع قانون الإنتخابات وإقرار الموازنة ، مُبيناً إن عدم إحترام التوقيتات الدستورية قد يؤدي إلى المزيد من الأزمات .

وقال حبيب  أن “‏الجدل حول إجراء الإنتخابات أم تأجيلها تحول إلى سجال بين القوى السياسية ، وإن عدم إحترام التوقيتات الدستورية قد يؤدي إلى المزيد من الأزمات ‎في العراق”.

واوضح انه ‏”لا يكفي الحديث عن إجراء ‎الإنتخابات في موعدها الدستوري فقط ، فالمطلوب الإسراع بتشريع قانون الإنتخابات وإقرار الموازنة ، فما الذي يمكن أن تفعله مفوضية الانتخابات دون مستلزمات؟”

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