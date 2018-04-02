المؤتمر الوطني يحذر: من يشتري أصوات الناخبين سيبيعهم

(المستقلة)..قال الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي آراس حبيب، اليوم الاثنين، “‏على الناس أن يميزوا بدقة، فمن يشتري أصواتهم لكي يصل زوراً إلى البرلمان لن يكون صعباً عليه أن يبيعهم الأوهام”.

واوضح حبيب ان “الصلة بالناس هدف ووسيلة معاً، فالمسؤول يحتاج معرفة ما يريد المواطن، والأهم أن تتبلور عبر ذلك رؤية ينتج عنها برنامج يحقق الغاية المطلوبة للطرفين”.

وأضاف ” كلنا ثقة بان العراقيين قاردين على صنع مستقبلنا دون حاجة للاتكال على الآخرين، فلدينا الموارد اللازمة بكافة أنواعها والإرادة والنضوج لبلوغ أهدافنا”.