المؤتمر الوطني يحذر من “طرف ثالث” يحاول تعكير الأمن في بغداد

(المستقلة)..حذر الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي آراس حبيب، اليوم الاثنين، من محاولات تعكير الأمن في العاصمة بغداد من قبل طرف ثالث ، فيما شدد على ضرورة الابتعاد عن تبادل الاتهامات.

وقال حبيب في بيان صحفي ان “محاولات تعكير الأمن في بغداد عبر استهداف أبناء المكونات يقف ورائها طرف ثالث مستفيد”، مبيناً إن “الحوادث المتكررة ضد إخوتنا وشركائنا في الوطن أبناء المكون المسيحي الأصلاء إنما تمثل حلقة في مسلسل التآمر على وحدة وطننا وتكامل نسيجه المجتمعي عبر دفع الإخوة المسيحيين الى الهجرة خارج البلاد”.

ودعا إلى “الابتعاد عن تبادل الاتهامات بين أطراف لا يشك بصدقها والعمل على البحث عن الفاعل الحقيقي”، مشيراً إلى أن “هذه الممارسات لن تزيد العراقيين من كل الأديان والطوائف والاعراق إلا مزيداً من التمسك بوحدة وطنهم بعد أن تمكنوا من دحر كل صفحات الإرهاب”.