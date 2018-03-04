المؤتمر الوطني يحذر من تزييف قناعات الناخبين بـ”الشحن الطائفي”

(المستقلة) … حذر المؤتمر الوطني العراقي، من محاولات “تزييف قناعات الناس الانتخابية بالشحن الطائفي”.

وقال الأمين العام للحزب آراس حبيب، في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “الموقف الجماهيري من المشاركة بالانتخابات ما زال إيجابياً بامتياز، وإنَ هناك شعوراً عاماً بأهميتها بوصفها الطريق الوحيد للتغيير، يتزامن مع ذلك حثّ المرجعيات الدينية الشيعية والسنية على ضرورة التمييز بين لم يتمكن من تقديم شيء برغم منحه أكثر من فرصه وبين إتاحة الفرصة للوجوه الجديدة ولأصحاب الخبرة والرؤية في كيفية بناء البلد والنهوض به”.

وأضاف “أننا نحذر من محاولات تزييف قناعات الناس بالإعتماد ثانيةً على الشحن الطائفي وإن لم تعد له سوق رائجة أو الذهاب بإتجاه دغدغة عواطف الجمهور بالإتكاء على الحزبية أو العشائرية أو المناطقية في وقت نريد فيه وبإصرار على بناء دولة المواطنة”.

وأشار الى ان “الناس تتعامل مع السياسي بقدر ما يقترب منها على صعيد الدور المرتبط به وهو تقديم الخدمة العامة لها إستناداً إلى المهمة المسندة له، لا يختلف الأمر إن كان عضواً في حزب يروم كسب أكبر مايمكن من الناس والأصوات أوقات الإنتخابات أو مسؤولاً تنفيذياً فإنه يحاسب على مقدار تأديته لدوره بكفاءة ونزاهة”.

وبين حبيب، انه “لاينبغي خلط الأوراق عبر دغدغة عواطف الجمهور ومحاولة إستمالته بأدوات أخرى ليست هي التي تستخدم في العمل السياسي، نريد أن نتعامل بوضوح مع مواطنينا عبر مشروع واضح وهو بناء الدولة المدنية بجناحيها العدالة الإجتماعية والنهضة الإقتصادية”.