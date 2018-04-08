المؤتمر الوطني يحذر من التلاعب بأصوات الناخبين

(المستقلة)..حذر الامين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي اراس حبيب، اليوم الأحد، من التلاعب بأصوات الناخبين، فيما شدد على ضرورة ان تعرف كل جهة حجمها دون التلاعب بالانتخابات.

وقال حبيب ان “ما يجري الحديث عنه على صعيد العد والفرز أو التلاعب بأصوات الناخبين لا يصب في مصلحة بناء المؤسسات الضامنة لوحدة المجتمع ورفاهيته ومستقبل أجياله”، متمنيا ” بقاء التنافس الانتخابي في حدود قواعد العمل السياسي واللعبة الديمقراطية”.

وأضاف “يجب أن لانفكر بالحصول على المقاعد حتى لو كان على طريقة الغاية تبرر الوسيلة بل من خلال استحقاق حقيقي لأننا في حال لم نعرف حجومنا لن نتمكن من تحقيق مانعد به من برامج وخطط”

واكد حبيب بالقول اننا “حين دخلنا الانتخابات كان وما زال هدفنا هو التغيير والإصلاح وبناء الدولة المدنية ضمن قواعد العمل الديمقراطي، ومن بين أُسس الديمقراطية هي الشفافية والوضوح والتنافس الشريف بين الجميع”.