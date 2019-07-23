المؤبد وغرامة 30 مليون دينار لتجار مخدرات في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/ ..قضت محكمة الجنايات في ميسان ، اليوم الثلاثاء ، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق مدانين بتجارة المخدرات فضلاً عن فرض غرامات مالية بحقهم.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان” محكمة جنايات ميسان أصدرت حكمين بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين لقيامهما بالمتاجرة بالمواد المخدرة”.

واضاف ، ان” المدانين كانا يقومان بجلب المخدرات من خارج العراق وبضمنها مادة الافيون بقصد المتاجرة بها وبيعها داخل العراق”.

واشار الى ان” الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المواد 27/ اولا و28 /اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية”.