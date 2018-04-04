المؤبد وغرامة مالية لمدان بتهمة الإتجار بالفتيات

(المستقلة)… قضت محكمة الجنايات في استئناف بغداد الرصافة، الاربعاء، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 25 مليون دينار ضد مدان بممارسة الدعارة والإتجار بالفتيات.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن “محكمة جنايات الرصافة نظرت قضية متهم أقدم على بيع مجموعة من الفتيات”، لافتا إلى أن “المتهم قام بممارسة الدعارة مع الفتيات قبل قيامه ببيعهم والمتاجرة بهم”.

وأوضح بيرقدار أن “المحكمة أصدرت قرارها وفقاً لأحكام المادة 6 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر خاضعاً للطعن التمييزي”.(النهاية)