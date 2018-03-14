المؤبد لقاتل معاون مدير بلدية الدورة

(المستقلة)..أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالسجن المؤبد لمتهم بقتل معاون مدير بلدية الدورة.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن “محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية متهم أقدم على قتل معاون مدير بلدية الدورة”، لافتا إلى أن “المتهم منتسب في الفوج الرئاسي”.

وأضاف بيرقدار أن “المتهم قام بإطلاق النار على المجنى عليه عند مروره بعجلته من الحاجز الامني الذي كان يتواجد فيه المنتسب كون المجنى عليه لم ينتبه إلى وجود الحاجز ما أدى الى وفاة المجنى عليه”.

وتابع أن “المحكمة أصدرت قرارها وفقاً لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي خاضعاً للطعن التمييزي”.