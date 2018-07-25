المؤبد لإرهابيين اثنين احدهما حرّض في مساجد نينوى ضد القوات الأمنية

(المستقلة)..قضت المحكمة الجنائية المركزية في استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكمين بالسجن المؤبد بحق إرهابيين اثنين بتهم إرهابية مختلفة.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن “المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد إرهابي عمل في ورشة لتصنيع الهاونات في نينوى معترفا بالانتماء الى تنظيم داعش منذ 2015 ومساعدة التنظيم بارتكاب أعمال إجرامية بحق القوات الأمنية في المحافظة”.

وأضاف بيرقدار أن “المحكمة حكمت أيضاً بالسجن المؤبد على مدان بتحريضه ضد القوات الامنية في مسجد فتح العلي بعد اعترافه بالانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي عام 2016”.

وبين أن “الاحكام بالسجن المؤبد صدرت وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.