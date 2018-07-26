الليلة .. ظهور “قمر دموي” في أطول خسوف في القرن 21

(المستقلة).. يظهر هذه الليلة قمر دموي في معظم أنحاء العالم ،فيما يتحرك القمر نحو ظل الأرض في أطول خسوف يشهده القرن الحادي والعشرين.

وتقول إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن الخسوف الكلي سيستغرق ساعة و42 دقيقة و57 ثانية لكن يسبقه ويليه خسوف جزئي مما يعني أن القمر يمضي في المجمل ثلاث ساعات و54 دقيقة في الجزء المعتم من ظل الأرض.

ويمكن مشاهدة الخسوف من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بين الغروب ومنتصف الليل يوم 27 يوليو/ تموز ثم بين منتصف الليل وشروق الشمس يوم 28 يوليو/ تموز في معظم أنحاء آسيا وأستراليا.

وقال أندرو فابيان أستاذ علم الفلك بجامعة كمبردج ”يطلق عليه القمر الدموي لأن نور الشمس يخترق الغلاف الجوي للأرض في طريقه إلى القمر والغلاف الجوي للأرض يحوله إلى اللون الأحمر بالشكل ذاته الذي يصطبغ فيه قرص الشمس باللون الأحمر عند الغروب“.

وعندما يتحرك القمر إلى الظل المخروطي الشكل للأرض فإنه يتحول من كونه مضاء بنور الشمس إلى كونه مظلما. لكن بعض الضوء سيصل إلى القمر لأنه ينكسر بفعل الغلاف الجوي للأرض.

وقال فابيان ”لو كنت تقف على سطح القمر أثناء هذا الخسوف فسترى الشمس ثم ستعترض الأرض الطريق لتحجب الشمس… ستبدو حافة الأرض متوهجة لأن الغلاف الجوي يكسر الضوء“.