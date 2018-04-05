اللواء ابوبكر الجندي وزير التنمية المحلية يشارك في ندوة الفرصة الديموجرافية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

شارك اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية في ندوة الفرصة الديموجرافية ( حالة مصر وفقاً لبيانات التعداد العام للسكان في مصر ٢٠١٧ ) والتي عقدت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة علي هامش المؤتمر الدولي السنوي الثلاثون للاحصاء والنموذجة في المعلومات الاجتماعية والإنسانية وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان .

وخلال الندوة تحدث اللواء أبوبكر الجندي عن طبيعة عمل وزارة التنمية المحلية ، وأشار الوزير إلى ان الوزارة هي الذراع التنفيذي لتنفيذ كل سياسات الدولة بالمحافظات لكى يشعر المواطن بأن هناك خدمات تقدم له ، مشيراً الى أن الوزارة لها دور تنسيقى بين كافة وزارات الدولة والمحافظات لتقديم خدمة مناسبة للمواطنين .

وأضاف اللواء أبوبكر الجندى أن التنمية الاقتصادية والإجتماعية هى الهدف الأسمى لوزارة التنمية المحلية التى يعمل بها نصف العاملين فى الجهاز الادارى للدولة والتى تقع عليه تقديم عدد كبير من الخدمات المقدمة للمواطن .

وقال الوزير أنه حرص عقب توليه المسئولية التعرف على ما يدور فى المحافظات من مشروعات التنمية ، وأوضح الجندى أنه تعرف على كل ما يدور على أرض المحافظات من مشروعات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وما هى المشكلات التى تواجه المحافظين ورؤية المحافظين لتحقيق الانجاز فى كل تلك الملفات .

وأضاف الوزير أنه لجأ إلى فكرة تقسيم المحافظات الى مجموعات إقليمية لعقد إجتماعات مع ما بين 5 الى 6 محافظين حسب تقسيم كل إقليم للإستماع منهم تفصيلاً حول ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة ، وقال وزير التنمية المحلية أنه عقد 5 إجتماعات اقليمية أولها كان يوم 5 فبراير الماضى فى محافظة المنيا والذى شمل محافظات بنى سويف والمنيا والفيوم والوداى الجديد وأسيوط لتتوالى عقب ذلك كافة الاجتماعات الاخرى .

وأشار الجندى الى أنه خلال الاجتماعات الاقليمية التى عقدها فى المحافظات اتيح لكل محافظ ان يتحدث لأكثر من ساعتين لعرض كافة ما يدور على أرض المحافظة من مشروعات وإنجازات ومشكلات وطرق التغلب عليها ، وقال الوزير أن تلك الاجتماعات كان آخرها يوم 15 فبراير الماضى وأظهرت جميعها أن حجم المنفق على مشروعات تحسين البنية التحتية خلال السنوات الأربع الماضية من 2014 حتى 2018 سواء على الصرف الصحى والمياه وشبكة الطرق والإسكان و مراكز الشباب والعشوائيات وملف الكهرباء والطاقة ومشروعات آخرى تعدي مبلغ 800 مليار جنيه وأكثر ، وأكد الوزير أن هناك محافظات كثيرة حدث بها نقلات نوعية على أرضها وشعر بها كافة المواطنين خاصة فى مشروعت المياه ومنها محافظة مطروح