اللجنة الوزارية العليا تؤكد عدم اصابة اي عراقي داخل البلد او خارجه

(المستقلة)..ناقشت اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد ، برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي، اليوم الجمعة، الاجراءات اللازمة لمنع وصول الوباء الى العراق ،بحضور ممثلي الجهات والوزارات المعنية وخبراء من مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق.

وقال بيان عن خلية الاعلام الحكومي ان اللجنة اطلعت على توصيات منظمة الصحة العالمية، وأخذت رأي الجهات الفنية والعلمية المختصة والتي تؤكد ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لكون ان المرض تحول من وباء في منطقة محدودة الى خطر صحي عالمي.

واوصت اللجنة بناء على المعطيات المستجدة باتخاذ جميع الإجراءات الصحية للتأكد من سلامة جميع الوافدين من الصين بشكل مباشر او غير مباشر الى الأراضي العراقية ومن المنافذ الحدودية كافة في الوقت الحاضر لحين ورود مستجدات حول الموضوع.

كما قررت المضي في متابعة اوضاع الرعايا العراقيين وبذل اقصى الجهود لنقلهم الى مناطق آمنة اخرى لحين التأكيد من قبل الجهات الصحية على سلامة نقلهم.

وطمأنت المواطنين انه لم تسجل حالات إصابة عند العراقيين في الصين او في أية دولة اخرى، كما لم تسجل أية إصابة في العراق ايضاً.

واهابت بوسائل الإعلام كافة توخي الدقة والحذر من إثارة الاشاعات واخذ المعلومات من المراجع الصحية الرسمية، مؤكدة ان الحكومة العراقية تتابع المستجدات اولا بأول.