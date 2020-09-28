اللجنة القانونية توضح اسباب تأجيل التصويت على المادة 15 من قانون الانتخابات

المستقلة / – كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة الماس فاضل اسباب تأجيل التصويت على الفقرة 15 من قانون الانتخابات المتعلقة بعدد الدوائر الانتخابية ، في جلسة السبت الماضي .

وقالت فاضل في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين :” ان من اسباب تأجيل التصويت على الفقرة 15 من قانون الانتخابات الجديد ، عدم ارسال بعض الكتل السياسية ملاحظاتها عن الدوائر المتعددة وحجمها وعددها ، لذا ارتأت اللجنة القانونية ورئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت الى حين انضاج القانون والاتفاق عليه بشكل كامل “.

واوضحت :” ان الكتل الكردستانية طالبت بالتصويت على المعايير الرئيسة والمبادئ العامة في قانون الانتخابات

اولا ، لكي لا يكون هناك اختلاف بين المحافظات ، واجراء الانتخابات فيها وفق رؤية سياسية معينة “.

وبينت ” ان البرلمان صوت على المعايير العامة وهو افضل لاجراء الانتخابات ويكون الاتفاق على عدد الدوائر الانتخابية ، بشكل اسهل “.

واكدت :” ان الاتفاق بين الكتل السياسية على تحديد عدد معين للدوائر المتعددة قريب جدا ، بعد ان تم استبعاد العودة الى الدائرة الواحدة بشكل كامل “.

واشارت الى :” ان موقف الاكراد هو مع الدوائر المتوسطة مع احتساب نسبة الكوتا في جميع الدوائر الانتخابية ، ودمج الاقضية للوصول الى العتبة الانتخابية ، مع التحفظ على استثناء اية محافظة من الدوائر المتعددة واعطائها خصوصية على حساب المحافظات الاخرى “.